Beytullah Sarı’dan muhteşem başarı

Pamukkale Belediyespor'un pehlivanı Beytullah Sarı başarıdan başarıya koşuyor. Son olarak 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tozkoparan boyunda altın madalyanın sahibi olan Beytullah Sarı, bu kez Alanya'da 16. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde er meydanına çıktı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 62 pehlivanın bulunduğu Ayak boyunda mücadele eden başarılı pehlivan rakiplerini geride bırakarak ilk kez yer aldığı bu boyda da altın madalyaya ulaştı. Beytullah Sarı, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 115. Fevziye Yağlı Pehlivan Güreşleri, Merkezefendi 2. Yağlı Güreşleri, 5. Etnospor Kültür Festivali, Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri, İzmir Aliağa 16. Helvacı Geleneksel Yağlı Güreşleri, Kocaeli Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri, Antalya Kaş Kınık Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Finike Yağlı Pehlivan Güreşleri'nden de altın madalya ile dönmüştü.

DARTTA ZEHRA GEMİ FIRTINASI

Pamukkale'nin dart sporcusu Zehra Gemi Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Dart Şampiyonası'ndan başarılı sonuçlarla döndü. Havva Nur Karaman ile çift kadınlar kategorisinde mücadele den Zehra Gemi, ev sahibi Macaristan ile oynanan müsabakayı 4-2 kaybederek Avrupa ikinciliğini elde etti. Tek kadınlar kategorisinde de milli formayı terleten Zehra Gemi, İtalyan rakibine yenilerek Avrupa üçüncülüğünü kazandı. ■ SEBAHATTİN ALP