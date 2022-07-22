Horoz’da moraller yerinde

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, 20 günlük Denizli kampının ardından gittiği Burdur'da hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Mesut Bakkal nezaretinde gerçekleşen antrenmanlarla lige güzel bir giriş yapmak istiyor. Geçen sezonki kadrosuna altyapıdan genç oyuncularla takviye yapan Horozlar, hazırlık maçlarıyla yeni sezona çıkacak. Orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu, Gabonlu forvet Kevin Mayi ve hücum oyuncusu Okan Derici, Burdur kampından mesaj yolladı. 'Yarışta biz de varız' diyen üç silahşör, "Denizlispor ligin sürpriz takımı olacak. Süper Lig hedefine ulaşmak istiyoruz" dediler.

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