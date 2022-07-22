Muğlaspor’dan imza şov

Bölgesel Amatör Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Muğlaspor, dış transfer çalışmalarında önemli isimleri kadrosuna dahil etti. Yeşil-beyazlılar, dış transfer çalışmalarında kaleye Ali Tokat'ı savunmaya Fatih Gültekin ile Oğulsen Sarı'yı transfer ederken, orta saha oyuncuları Onur Ersoy, Furkan Zengin, Mustafa Yılmaz, Tuna Kumru ve Serhat Siyahtaş'ı renklerine bağladı. Muğlaspor, sol bek Tolga Şahin ve Adnan Erdem'in yanı sıra forvete ise geçtiğimiz sezonun gol kralı Ercan Kuruçay ve Sergen Şakirler'i transfer etti. Dış transferde 12 isme imza attıran Ege temsilcisi, iç transferde ise defans oyuncusu Samet Emre Temel, sağ bek Tahsin Kul, orta saha oyuncuları Fatih Çelebi, Serkan Demirezen, Serhan Aksoy ve Buğrahan Yılmaz ile nikah tazeledi. ■ OSMAN AKÇA

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