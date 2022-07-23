Altınordu’ya tam not geldi

Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile önceki gün oynadığı özel maçta 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada kırmızı-lacivertlilerin golleri Ahmet İlhan Özek ve Gökberk Efe'den geldi. Kasımpaşa ile oynanan özel maçta teknik direktör Ufuk Kahraman, kadroda yer alan tüm oyunculara şans vermeye çalıştı. Karaman, takımın performansından memnun kaldı.



TFF BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜLER

Kasımpaşa müsabakası için İstanbul'da olan Altınordu yöneticileri TFF yetkilileri ile görüştü. A Takım İdari Direktörü Barış Ertosun ve Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'i ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunup onlara A.Ordu forması hediye etti.

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