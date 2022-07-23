Bornova Belediye Karşıyaka koç Deniz Atak’la el sıkıştı

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi (TBL) temsilcisi Bornova Belediyesi Karşıyaka'da başantrenörlüğe Deniz Atak getirildi. Uzun yıllar TBL'de antrenörlük yapan Atak, geçtiğimiz sezon Karşıyaka altyapılarında çalışmıştı. Atak'ın asistanlığını ise Evren Karademir yapacak. 1967 Ankara doğumlu olan Atak, antrenörlük kariyerine 1992'de TED Ankara Kolejliler'de başladı. 1997-2006 yılları arasında Tuborg A takım yardımcı antrenörlüğü ve altyapı antrenörlükleri görevlerinde bulunan Deniz Atak, 2000-2003 yılları arasında da Ümit Milli Takım'da yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 2006-2010 yılları arasında Türk Telekom altyapı sorumlusu olarak çalışan Atak, daha sonra sırası ile Türk Telekom pilot takımı, Gelişim Koleji, Gediz Üniversitesi ve Afyon Belediye takımları ile TBL'de koçluk deneyimleri yaşadı.

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