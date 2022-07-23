İzmir BŞB’nin rakibi Robe Zubri

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından kadın ve erkekler kategorilerinde düzenlenen Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası'nda ilk kuralar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da çekildi. EHF'nin ofisinde gerçekleştirilen kura çekiminde kadınlarda Yalıkavakspor, Avrupa Ligi ikinci turunda Danimarka'nın Nyköbing Falster HB takımı ile eşleşti. 18 takımın mücadele edeceği ikinci turda ilk maçlar 8-9 Ekim, rövanşları ise 15-16 Ekim tarihlerinde oynanacak. Bu organizasyondaki bir diğer Türk temsilcisi İzmir BŞB ise üçüncü turdan kupa mücadelesine katılacak. Üçüncü tur kura çekimi, 18 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Erkekler EHF Avrupa Kupası'na birinci turdan katılan Spor Toto, Lüksemburg'un HB Dudelange, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ise Çekya'dan HC Robe Zubri takımı ile eşleşti. Birinci turda 26, ikinci turda ise 51 takımın mücadele edeceği Avrupa Kupası'nda ilk maçlar 10-11 Eylül'de, rövanşları ise 17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak.

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