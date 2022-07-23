Kartal’dan çifte atak

Roman Saiss, Wout Weghorst, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan ve Cenk transferlerini açıklayan Beşiktaş'ta kanat operasyonu sürüyor. Kartal, Young Boys'tan Christian Fassnacht ve serbest oyuncu statüsünde olan Castaignos'la temasa geçti. Teknik direktör Valerien Ismael'in kanat transferi istediği ve yönetimin çalışmalara başladığı belirtildi. İsviçre ekibi Young Boys'tan Fassnacht ve bonservisi elinde olan Castaignos isimleri ön planda. Geçtiğimiz sezon Young Boys'ta 28 maçta süre alan 28 yaşındaki Fassnacht, 12 gol ve 4 asist kaydetti. Yunanistan Ligi takımlarından Girit'le sözleşmesi sona eren ve ayrılan Castaignos ise geride kalan sezonda 15 maçta süre alırken 2 kez fileleri havalandırdı.

TAYFUR BİNGÖL FLÖRTÜ

Tayfur Bingöl ile ilgilenen Beşiktaş, kulüple görüşmelerinde başarılı olamamıştı. Siyah-beyazlılar, Tayfur için yeniden harekete geçti. Kartal, 29 yaşındaki futbolcu için daha önce yalnızca takas içeren teklifine bonservis ücreti de ekledi. 29 yaşındaki başarılı sol kanat için, 2 milyon Euro'luk bonservis önerildiği de gelen haberler arasında.

RIDVAN İÇİN ANLAŞILDI

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'la ilgilenen Glasgow Rangers ile prensip anlaşması sağladı. Siyahbeyazlıların, İskoş deviyle sağladığı anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Beşiktaş'ın 6,5 milyon Euro bonservis bedeli kazanacağı kaydedilirken, Rangers'ın bir sonraki satışta elde edilen kardan yüzde 20'lik pay vereceği ifade edildi.