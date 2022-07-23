Uşak’ta şölen

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Süpermoto Şampiyonası ile Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, ilk kez Uşak'ta gerçekleştirilecek. BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, bugün ve yarın Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları ile birlikte Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde organize edilecek.



4 ÜLKEDEN DAHA YARIŞMACILAR KATILACAK

Yarışa Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Kuzey Makedonya'dan sporcular da katılacak. Hem asfalt hem de off-road bölümlerin yer alacağı şampiyonada Open, S3, 85cc ve 65cc sınıflarında mücadeleler yaşanacak. Türkiye Şampiyonası'nda ise 50cc, 65cc, 85cc, S3, Senior ve Open sınıflarında yarışlar düzenlenecek. Şampiyonada bugünserbest antrenmanların ardından, sıralama antrenmanlarına geçilecek. Organizasyonda yarın ise birbirinden çekişmeli yarışlar iki etap halinde gerçekleştirilecek.



HAYDİ YARIŞA

Sıralama ve antrenman sonuçlarının belirleyeceği sıralamaya göre bugün saat 11.00'de yarışlar başlayacak. Şampiyonanın sponsorlarından birisi olan Uşak Belediyesi de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla düzenlenecek bu adrenalin dolu yarışlara bütün vatandaşları davet etti.

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