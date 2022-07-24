Akhisarspor sahaya indi

2. Lig'den 3. Lig'e düştükten sonra yönetimine ikinci kez kayyum atanıp kongreye gitmeye hazırlanan Akhisarspor'da antrenmanlar başladı. Yeni sezon öncesi rakipleri sahaya inerken yönetim krizleriyle belirsizlik içinde kalan yeşil-siyahlılarda sözleşmesi süren mevcut futbolcular, kayyum heyeti Halil İbrdahim Doğan ve Abidin Eryüaksel'in aldığı kararlar doğrultusunda Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde toplanıp çalışmaların startını verdi. Akigo'da sözleşmesini tek taraflı fesheden Cihat Yusuf Çelik sıkıntısı sürerken, kaptan Bertuğ Bayar, Mert Özyıldırım ve İbrahim İçuz takımdan ayrıldı. Eski başkanlardan Halil İbrahim Doğan, ilçeye çağrıda bulunup, kulübe sahip çıkmalarını istedi.

KONGRE 7 AĞUSTOS'TA

AKHİSARSPOR'UN olağan seçimli genel kurul toplantısı 7 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapılacak. Gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 14 Ağustos Pazar günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte gerçekleşecek. Akigo'da, başkanlık için henüz aday yok. ■ KENAN MOLLA