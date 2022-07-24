  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Ayvalıklı sporcular iki madalya kazandı

Ayvalıklı sporcular iki madalya kazandı

24.7.2022

Ayvalıklı sporcular iki madalya kazandı
TÜRKİYE Özel Sporcular Eğitim Derneği (TÖSSED) işbirliğiyle düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin 40. yıl etkinliklerinin 15.'si Edremit Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Özel çocukları çeşitli spor dallarında diğer bireylerle bir araya getirerek toplumsal hayata katmayı hedefleyen Özel Olimpiyatlar Türkiye genelinde 15 şehir, 25 etkinlik sloganı ile gerçekleştirilen etkinliklerin 15. durağı Güre Atatürk Spor Salonu'nda 44 özel sporcu, 20 partner, 8 antrenör ve 2 hakemin katılımıyla gerçekleştirildi. Olimpiyatlara Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Özel Çocuklar Eğitim Evi Basketbol Takımı, turnuvada A Grubu'nda üçüncü olarak bronz madalya, B Grubu'nda ise şampiyon olarak altın madalya kazanan Ayvalık'ın özel sporcuları kentin gurur ve mutluluk kaynağı oldu. ■ SUAT SALGIN
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA