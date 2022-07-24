Ayvalıklı sporcular iki madalya kazandı

TÜRKİYE Özel Sporcular Eğitim Derneği (TÖSSED) işbirliğiyle düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin 40. yıl etkinliklerinin 15.'si Edremit Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Özel çocukları çeşitli spor dallarında diğer bireylerle bir araya getirerek toplumsal hayata katmayı hedefleyen Özel Olimpiyatlar Türkiye genelinde 15 şehir, 25 etkinlik sloganı ile gerçekleştirilen etkinliklerin 15. durağı Güre Atatürk Spor Salonu'nda 44 özel sporcu, 20 partner, 8 antrenör ve 2 hakemin katılımıyla gerçekleştirildi. Olimpiyatlara Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Özel Çocuklar Eğitim Evi Basketbol Takımı, turnuvada A Grubu'nda üçüncü olarak bronz madalya, B Grubu'nda ise şampiyon olarak altın madalya kazanan Ayvalık'ın özel sporcuları kentin gurur ve mutluluk kaynağı oldu. ■ SUAT SALGIN

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