Kartal’a sürpriz forvet

Beşiktaş hücum hattına 1 futbolcu daha katmayı planlıyor. Siyahbeyazlılar TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'dan 23 yaşındaki Philippe Keny'i transfer etmek istiyor. Bandırmaspor ile görüşmelere başlayan Beşiktaş, 900 bin Euro bonservis bedeli teklif etti. Bandırmaspor'un teklifi kabul etmesi halinde Senegalli oyuncu ile sözleşme imzalanacak. Fransa'nın Tours ve Chateauroux takımlarında da forma giyen Keny, geride kalan sezonda Bandırmaspor'a transfer oldu.

TRAUCO GELECEK

Öte yandan siyah-beyazlı İstanbul ekibin Rıdvan Yılmaz için Rangers'la anlaşmasının ardından gözler, transfer edilecek oyuncuya çevrildi. Kartal'a başarılı sol bekin yerine Saint Etienne'den yeni ayrılan Miguel Trauco önerildi.