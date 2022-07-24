Son aday Ousou

Fenerbahçe, stoper Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılacak olması ve Serdar Aziz'in de sakatlanmasının ardından savunmayı güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Brezilyalı Gustavo Henrique, Pablo Mari, Leo Ortiz'le görüşmeler yürüten sarı-lacivertlilerin, Çekya ekibi Slavia Prag'dan Aiham Ousou'yu da takibe aldığı bildirildi. Aslen Suriyeli olan Ousou, İsveç pasaportu taşıyor. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu sağ bek bölgesinde de oynayabiliyor. 22 yaşındaki savunmacı Prag'da 39 maçta 1 gol+1 asist gerçekleştirdi. Ousou, geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Fenerbahçe'yi eledikleri iki maçta da doksan dakika forma giymişti.

İSVEÇ U21 TAKIMINDA DA OYNADI

Profesyonel kariyerine ülkesinde Angered altyapısında başlayan Ousou sırasıyla Frölunda, Hacken, AFC Eskilstuna, GAIS ve Slavia Prag formaları giydi. İsveç'in alt yaş milli takımlarında görev yapan Ousou, İsveç U21 Milli Takımı ile 7 maça çıktı.