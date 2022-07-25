Alioski hamlesi

Milli sol beki Rıdvan Yılmaz'ı 6,5 milyon Euro karşılığında İskoçya Premier Lig ekiplerinden Glasgow Rangers'a satmaya hazırlanan Beşiktaş'a, sol bek için menajerler aracılığıyla Trabzonspor'un da uzun süredir gündeminde yer alan Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen 30 yaşındaki Makedon sol bek Ezgjan Alioski önerildi. Beşiktaş yönetimi ve Valerien Ismael'in bu teklife vereceği cevap merak ediliyor. Takımında mutsuz olan yıldız futbolcunun Avrupa'da kulüp arayışlarında olduğu ve Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Ero olan Alioski'nin kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar da devam ediyor.



KARAMAN ŞOKU

Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyahbeyazlılarda Josef de Souza'nın ardından Kenan Karaman'ın da sakatlandığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada Kenan Karaman'ın uyluk ön adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu. Karaman'ın tedavisine başlandığı belirtildi.

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