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Haberler Spor Fenerbahçe Kadın Takımı’nda 11 imza

Fenerbahçe Kadın Takımı’nda 11 imza

25.7.2022

Fenerbahçe Kadın Takımı’nda 11 imza
FENERBAHÇE Kadın Futbol Takımı yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde 11 oyuncusuyla sözleşme yeniledi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular Fatma Kara Şahinbaş, Ezgi Çağlar, Altun Sancar, Narin Yakut, Setenay Sırım, İlayda Cansu Kara, Zeynep Ülkü Kahya, Zeynep Akdeniz, Zote Nina Kpaho, Kennya Cordner ve Zenatha Coleman'ın 2022-2023 sezonunda da sarı-lacivertli formayı giyeceği belirtildi. Açıklamada, "Bu anlaşmaların kulübümüze ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyor, hep birlikte başarılarla dolu sezonlar yaşamayı temenni ediyoruz" denildi.
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