Futbolda bir ilk

Süper Lig'de önümüzdeki sezon bir ilk yaşanacak. Türkiye'de daha önce uygulanmamış bu olay önümüzdeki sezon yürürlüğe girecek. TFF'ye bağlı tüm kurallara 'yemin' şartı getirilecek. Düzenlemede "yemin" maddesi dikkatten kaçmadı.



YEMİN METNİ ŞÖYLE

Söz konusu maddede, "MHK Başkan ve üyeleri, atanma tarihlerinden itibaren en geç bir hafta içinde Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda görevlerini tarafsız ve bağımsız şekilde yerine getireceklerine dair yemini etmek suretiyle görevlerine başlar" deniliyor. Yemin metninin tamamı ise şu şekilde: "MHK Başkanlığı/Üyeliği görevimi bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve hakka saygı duygusu içinde; her türlü etki ve kaygıdan uzak olarak temel hak ve hürriyetleri göz önünde bulundurarak; hukukun temel ilkelerine uygun şekilde; kanun önünde eşitlik ilkesine ve dürüstlük kuralına bağlı kalarak, sadece vicdanımın emrine uyarak yerine getireceğime namusum, şerefim ve kutsal saydığım tüm inanç ve değerlerim üzerine and içerim."



HAKEMLERE SÜPER LİG FIRSATI

Geçen sezon ikinci yarıda terfi ettirilen 3 isimle dahi kadronun 27'ye çıkabildiği düşünüldüğünde 8 Mart'ta mağdur edilenler için devam hakkı sağlandı ve klasman düşme kalktı. Fırat Aydınus, Halis Özkahya, Hüseyin Göçek gibi emekliye ayrılanlar; VAR kadrosuna geçecek olanlar derken, yeni boy göstermeye başlayan Cihan Aydın, Adem Cinek, Emre Kargın, Turgut Doman başta olmak üzere Mehmet birçok hakeme Süper Lig fırsatı doğdu.

MAL BEYANI ŞARTI

Türk futbolunda görülmemiş bir uygulamaya imza atarak TFF'ye bağlı kurullara 'yemin' şartı getiren Mehmet Büyükekşi yönetimi, profesyonel liglerde görev yapan tüm hakem ve gözlemcilerden de en geç 1 ay içinde kapalı zarf içinde notere mal beyanı sunmalarını istedi. Beyan vermeyen hakemleri büyük problem bekliyor. Hakemler mal beyanı sunmamaları halinde görev alamayacaklar. Öte yandan gözlemciliğin yaş sınırı 65'ten 70'e yükseltilirken, Süper Lig hakem kadrosunun da sayısı artırıldı. Hakem sayısı, ligdeki takım sayısının en fazla yüzde 30 üzerindeydi. Bu oran geçici maddeyle yüzde 50'ye yükseltildi. 19 takımlı Süper Lig'de en fazla 29 hakem görev yapabilecek.