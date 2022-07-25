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Haberler Spor Menemen FK’da hedef Kadir

Menemen FK’da hedef Kadir

Kulüp hisseleri Ekmas Goup şirketine devredilen İzmir ekibi Ankaraspor’dan 25 yaşındaki sol beki transfer etmek istiyor.

25.7.2022

Menemen FK’da hedef Kadir
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altay'ın eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun şirketi Ekmas Group'a devir işlemi gerçekleşen Menemen FK'da transfer rotası da netleşmeye başlıyor. Yeni başkan Bahri Ekmekçioğlu, teknik direktör arayışlarını sürdürürken, sarı-lacivertlilerin transferde ilk hedefinin Ankaraspor'da forma giyen Kadir Yazıcı olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Başkent temsilcisinde 21 karşılaşmada forma giyen 25 yaşındaki sol bek için ilk temasın kurulduğu ifade edildi. Takımıyla sözleşmesi sona eren ancak 1 sene daha uzatma opsiyonu bulunan sol bek Kadir Yazıcı için Başkent ekibinin yönetiminin vereceği karar dört gözle bekleniyor.

YENİ YAPILANMA OLACAK
Yeni yönetimin yapılanma süreci devam ederken, CEO'nun da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Transfer çalışmalarına bir an önce başlamak istediği belirtilen İzmir ekibinde geride kalan süreçte 16 isim ise takımdan ayrıldı.

DEVİR İŞLEMİ MAHKEMELİK
EKMAS Group'un devraldığı Menemenspor'un satışına kulübün kurucu üyesi Fikret Uzun'dan itiraz geldi. Satışın hukuksuz olduğunu belirterek yarın savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Uzun, Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, kulübü şirketleştirmek amacıyla 12 Mart 2021 tarihinde yapılan kongre ile ilgili ihtiyati tedbir kararının kaldırılması başvurusunun reddedildiğini vurgulamıştı. Fikret Uzun, reddedilen başvuru nedeniyle satışın yasal olarak mümkün olmadığını belirtmişti.

■ BERKE ÖZBAY

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