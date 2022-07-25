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Haberler Spor Muriç’ten Fener’e 475 bin Euro daha

Muriç’ten Fener’e 475 bin Euro daha

25.7.2022

Muriç’ten Fener’e 475 bin Euro daha
Fenerbahçe'nin 2020 yılında 20 milyon Euro'ya Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi, sarı lacivertli kulübe para kazandırmaya devam ediyor. 9.5 milyon Euro'ya Mallorca'ya satılan Kosovalı santrforun bu transferinden Fenerbahçe, yüzde 5 oranında (475 bin Euro) pay alacak.28 yaşındaki golcü futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında da İspanyol ekibinde kiralık olarak forma giydi. Muriqi, Mallorca'da çıktığı 17 maçta 5 gol attı. Yıldız santrfor daha önce Süper Lig'de Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor formalarını da terletmişti.
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