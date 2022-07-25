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Haberler Spor Trabzonspor’da ayrılık rüzgarı

Trabzonspor’da ayrılık rüzgarı

25.7.2022

Trabzonspor’da ayrılık rüzgarı
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da, takımdan ayrılması planlanan isimler belli oldu. Son olarak Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio ile yollarını ayıran bordo-mavililerde gözler 6 oyuncuya çevrildi. Golcü futbolculardan Fode Koita, Norveçli orta saha Trondsen, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Enis Destan ve Batuhan Kör için gelecek teklifler bekleniyor. Bu oyunculardan Abdulkadir Parmak'a Gaziantep talip olurken, diğer oyuncuların da kulüp arayışları devam ediyor. rabzonspor'un kadrosunda şu anda 14 yabancı futbolcu bulunuyor. Fırtına transfer yapmak için gözden çıkardığı yabancı futbolcuları bir an önce takımdan göndermek zorunda. Yönetim bu yüzden öncelikli olarak Koita ve Trondsen ile yolları ayırmayı planlıyor.
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