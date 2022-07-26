Bodrum’da mutlu son

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, uzun süredir transferi için yoğunlaştığı Adis Jahovic'i kadrosuna kattı. Göztepe'den ayrılan 35 yaşındaki forvet oyuncusuyla pazarlıklarını sürdüren yeşilbeyazlı kurmaylar, transferde mutlu sona ulaştı, önemli bir oyuncuyu kadrosuna kattı.

Türkiye kariyerine ilk olarak Göztepe'de başlayan 35 yaşındaki forvet, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor formalarını da giydi. Jahovic, geçen sezon Süper Lig'de Göztepe'de 32 maçta görev aldı ve 5 gol attı. Jahovic, Göztepe formasıyla 104 maçta 46 gol kaydetti. Bodrumspor; dış transferde Kenan Özer, Harun Alpsoy, Recep Aydın, Abdurrahman Canlı, Ali Aytemur, Osman Kocaağa ve Musa Caner Aktaş'ı kadrosuna katmıştı. ■ BERKE ÖZBAY