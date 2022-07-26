  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bodrum’da mutlu son

Bodrum’da mutlu son

Yeşil-beyazlı kulüp uzun zamandır temasta olduğu Adis’i transfer etti

26.7.2022

Bodrum’da mutlu son

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, uzun süredir transferi için yoğunlaştığı Adis Jahovic'i kadrosuna kattı. Göztepe'den ayrılan 35 yaşındaki forvet oyuncusuyla pazarlıklarını sürdüren yeşilbeyazlı kurmaylar, transferde mutlu sona ulaştı, önemli bir oyuncuyu kadrosuna kattı.

Türkiye kariyerine ilk olarak Göztepe'de başlayan 35 yaşındaki forvet, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor formalarını da giydi. Jahovic, geçen sezon Süper Lig'de Göztepe'de 32 maçta görev aldı ve 5 gol attı. Jahovic, Göztepe formasıyla 104 maçta 46 gol kaydetti. Bodrumspor; dış transferde Kenan Özer, Harun Alpsoy, Recep Aydın, Abdurrahman Canlı, Ali Aytemur, Osman Kocaağa ve Musa Caner Aktaş'ı kadrosuna katmıştı. ■ BERKE ÖZBAY

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA