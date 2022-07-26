Denizlispor’da Bakkal iddialı

ALTAŞ Denizlispor, 2022-2023 sezonu için yoğun çalışmaların ardından Burdur kampını tamamlayarak gözünü hazırlık maçlarına çevirirken, teknik direktör Mesut Bakkal, "Ligin ilk maçına mümkün olduğu kadar hazır gelmek istiyoruz" dedi. Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki 20 günlük ilk etap kampın ardından, Burdur'daki 10 günlük kampını da tamamlayan Horozlar, 2 gün izne çıktı. Perşembe günü Denizli'de toplanarak çalışmalara devam edecek olan Altaş Denizlispor, 31 Temmuz Pazar günü İzmir'de Göztepe, 3 Ağustos Çarşamba günü Fethiyespor ve 6 Ağustos Cumartesi günü Nazilli Belediyespor ile Denizli'de hazırlık maçı yapacak.

'ELBETTE EKSİLERİMİZ VAR'

Mevcut kadroyu koruduklarını belirten teknik direktör Mesut Bakkal, şöyle konuştu: "Burdur kampında hazırlık maçları yaparak futbolcuların son durumunu görme imkanı bulduk. Yoğun idman programına rağmen oyuncularımın gösterdiği çalışma isteği ve performanslarından memnunum. Hazırlık maçlarında skor değil, mücadele ve oyun planımızı sahaya istediğimiz şekilde yansıtıp yansıtmadığımız bizim için önemliydi. Elbette eksiklerimiz var. Lige kadar bu eksikleri en aza indireceğiz. Ligin ilk maçına mümkün olduğu kadar hazır gelmek istiyoruz." ■ SEBAHATTİN ALP