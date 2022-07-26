Şampiyon kapış kapış

FETHİYESPOR, 3. Lig'de şampiyonluğa ulaşıp 3 sene sonra 2. Lig'e dönerken futbolcuları transfer döneminin gözdeleri oldu.
36 maçta attığı 22 golle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 27 yaşındaki hücum oyuncusu Ali Han Tuncer, 1. Lig'in yeni ekibi Pendikspor'a transfer olurken, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Serhat Mutlu 3. lig temsilcisi Çankaya FK'nın yolunu tuttu.
Devre arasında takıma katılan ve 15 maçta 1 gol atan golcü Cihad Ateş, 3. Lig ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor'a gitti. 33 maçta görev yapan 33 yaşındaki defans oyuncusu Erdinç Karakaş, 3. Lig takımı Orduspor 1967'yle anlaşırken, son olarak Talha Mayhoş, 3. Lig ekiplerinden Belediye Kütahyaspor'la prensipte anlaştı.35 maçın 28'inde banko görev yapan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu 5 golle başarıda pay sahibi olmuştu. ■ ÜMİT YÖNEY