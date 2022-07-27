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Haberler Spor Bodrum’dan tarihi imza

Bodrum’dan tarihi imza

Göztepe’den ayrılan Makedonyalı golcü Adis Jahovic’le önceki gece 2 yıllık sözleşme yaptı. Geçen sezon 1. Lig'e ilk kez yükselen yeşil-beyazlılar 91 yıllık kulüp tarihindeki ilk yabancı oyuncusunu aldı

27.7.2022

Bodrum’dan tarihi imza

1. Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum kulüp tarihinin ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, Göztepe ile yollarını ayıran K.Makedonyalı forvet Adis Jahovic'i önceki gece resmen kadrosuna dahil etti. 91 yıllık Bodrumspor'un ilk yabancı oyuncusu olarak tarihe geçen forvet 2 yıllık sözleşme imzaladı.

RAKİPLERE BÜYÜK TRANSFER ÇALIMI ATTILAR
Pendikspor ve Sakaryaspor'un da istediği forvet uzun süre Göztepe'den de haber bekledi. Ancak Göztepe'nin görüşme yapmadığı Jahovic, soluğu Bodrumspor'da aldı. Jahovic, 2017-2018 sezonun ilk yarısında Göztepe formasıyla 14 gol atıp, Konyaspor'a satıldı. Antalya ve Malatyaspor formalarını giyen Jahovic, 2020-2021 sezonunun devre arasında yeniden Göztepe'ye döndü. Göztepe'de 1.5 sezon forma giyen Jahovic, geçen yıl küme düşme acısı yaşadı.

LJAJİC BOMBASI
ŞİRKET hisselerinin çoğunluğunu Antalyaspor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk'ün elinde bulundurduğu Bodrumspor'un Sırp yıldız Adem Ljajic'le anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Kariyerinde Fiorentina, Roma, Inter gibi dev kulüplerde de forma giyen 31 yaşındaki ofansif orta saha 2018 yılında transfer olduğu Beşiktaş'ta 73 maçta 16 gol attı. Ljajic geçen sezon kadro dışı bırakılıp ardından kulüpten ayrıldı. Jahovic, Antalyaspor döneminden futbolcusu olan, dünyaca ünlü birçok yıldız futbolcuyla yakınlığıyla bilinen Ali Şafak Öztürk'ün Ljajic'i Bodrumspor'a kazandırmak için girişim yaptığı belirtildi

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