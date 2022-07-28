Göztepe’nin kare ası

Rasmus Ankersen ile yeni bir yapılanmaya giden Göztepe, hücumu güçlendirmek için saldırıyor. Beşiktaş'ın sağ kanadı Hasic'in kiralanması için İstanbul ekibiyle anlaşma sağlayan yönetim, Fenerbahçe'den Tiago Çukur ve kanat oyuncusu Burak Kapacak'ın yanı sıra listesine genç bir yıldız adayı daha ekledi. Sarı-kırmızılılar, 2. Lig ekibi Amed'de forma giyen Muhlis İstemi için de temaslara resmen başladı. 22 yaşındaki futbolcunun bonservisiyle sarı-kırmızılı renklere katılması da planlanıyor.

GENÇ YILDIZ TRANSFERİN GÖZDESİ OLDU

Ankersen ve ekibinin, danışmanları vasıtasıyla gündeme aldığı genç oyuncu hem sağ, hem de sol kanatta forma giyebiliyor. Muhlis ile Ege ekibi Bodrumspor ve Samsunspor'un da ciddi olarak ilgilendiği öğrenildi. Transferi yöneten tek isim olan Ankersen, Doğu ekibi ile bonservis konusundaki pazarlıklarını sürdürüyor. Göz-Göz, Hasic'in yanı sıra hücum hattı için listesindeki diğer üç oyuncudan en az ikisini daha kadroya katmayı planlıyor.

ADİS JAHOVİC'TEN YÖNETİME SİTEM

BODRUMSPOR'A imza atan Adis Jahovic, taraftarlara veda ederken; yönetime de eleştiride bulundu. Makedon Lig'e çıkarırken harika bir bir buçuk yıl geçirdik. Sonrasında lara golcü sosyal medya hesabında yayınladığı mesajında, "İlk Makeönce taraftara ve benimle bu şanlı formayı terleten oyunculara teşekkür etmek istiyorum. İlk dönemimde takımı Süper önce oyuncusında 3 yıl sonra eve döndüğümde evimin aynı olmadığını gördüm. Hedefim Göztepe'de devam edip kariyerimi burada sonlandırmaktı. Fakat yönetimden bana gelen bir teklif olmadı ve hatta onları iki defa aramama rağmen şu anda beni düşünmediklerini söylediler. Yeni yönetim geldi. Projeleri

gençlere yönelik. Gençlere yatırım yapmak istiyorlar. O yüzden sanırım benim yaşım o projeye uygun değildi" ifadelerini kullandı.

Dagerstal'dan kötü haber

GÖZTEPE'NİN dış transferde savunmaya monte etmeyi düşündüğü Rus ekibi Khimki'nin stoperi Filip Dagerstal'ın tercihi Lech Poznan oldu. 25 yaşındaki stoper, Göz-Göz'e 1. Lig'de mücadele etmesi nedeniyle olumsuz yanıt verirken Polonya ekibiyle sözleşme imzaladı.

■ BURAK HAKERLER