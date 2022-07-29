Bodrum Muhlis’in peşinde

BODRUMSPOR, deneyimli orta saha oyuncusu Seçkin Getbay'la yollarını ayırdığını duyurdu. Geçen sezonun devre arasında kadroya Adis Jahovic transferiyle dikkat çeken yeşil-beyazlılar, Amed'in yıldızı Muhsin İstemi'yi istiyor Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Bodrumspor transfer çalışmalarında rotasını genç bir yıldıza çevirdi. Muğla temsilcisinin, kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Adem Ljajic ve Aatıf Chahechouhe'nun ardından gündemine Göztepe'nin de ilgilendiği Amed Sportif'ten kanat oyuncusu Muhlis İstemi'yi aldığı öğrenildi. Kadrosunu Adis Jahovic, Recep Aydın, Ali Aytemur, Osman Kocaağa, Harun Alpsoy, Kenan Özer, Abdurrahman Canlı ve Koray Kılınç'la güçlendiren yeşil-beyazlıların, Muhlis İstemi için Güneydoğu Anadolu ekibinin kapısını çaldığı belirtildi.

9 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Amed Sportif'le 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda Diyarbakır temsilcisinde 33 karşılaşmada forma giydi, rakip ağları 5 kez sarsma başarısı gösterirken, 4 de asist yaparak 9 gole direkt etki etti. Amed Sportif altyapısında yetişen genç yıldız için iki Ege ekibinin de oldukça istekli olduğu kaydedilirken, Diyarbakır ekibinin yönetiminin ve futbolcunun vereceği karar transferde etkili olacak.

SEÇKİN GETBAY TAKIMDAN AYRILDI

BODRUMSPOR, deneyimli orta saha oyuncusu Seçkin Getbay'la yollarını ayırdığını duyurdu. Geçen sezonun devre arasında kadroya dahil olan 33 yaşındaki oyuncu için yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Seçkin Getbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Seçkin'e bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Seçkin, geride kalan sezonda 18 maçta yeşil-beyazlı formayı giydi.