  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Kıralan Demirspor BAL’a hazırlanıyor

Kıralan Demirspor BAL’a hazırlanıyor

29.7.2022

Kıralan Demirspor BAL’a hazırlanıyor
DENİZLİ temsilcisi Kale Belediyespor'un isim hakkını alarak, BAL'a katılacak olan Kıralan Demirspor'da öncelikli hedef kalıcı olmak. Denizli Süper Amatör Lig'de geçen sezon Play-Off maçlarını lider Kale Belediyespor'un ardından 2. sırada tamamlayan ve BAL'a direkt çıkma hakkını kaybeden Çivril'in mahalle takımı Kıralan Demirspor, Serinhisarspor ile oynadığı Play-Out maçını da kaybedince, BAL'a katılamadı, yerel ligde kaldı. Yönetim, 350 bin lira karşılığında Kale Belediyespor'un isim hakkını satın aldı, BAL'a kavuştu. Teknik sorumlu Mehmet Ali Sevil'i dümene geçiren sarı-kırmızılılar, ilk hamlelerini yaptı Serinhisarspor'dan tecrübeli isimler kaleci Gökhan Ünlü ile stoper Fatih Yiğen'le anlaştı. Sevil, "10-12 transfer yapmak istiyoruz. İç transfer görüşmelerimiz sürüyor" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA