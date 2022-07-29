Kıralan Demirspor BAL’a hazırlanıyor

DENİZLİ temsilcisi Kale Belediyespor'un isim hakkını alarak, BAL'a katılacak olan Kıralan Demirspor'da öncelikli hedef kalıcı olmak. Denizli Süper Amatör Lig'de geçen sezon Play-Off maçlarını lider Kale Belediyespor'un ardından 2. sırada tamamlayan ve BAL'a direkt çıkma hakkını kaybeden Çivril'in mahalle takımı Kıralan Demirspor, Serinhisarspor ile oynadığı Play-Out maçını da kaybedince, BAL'a katılamadı, yerel ligde kaldı. Yönetim, 350 bin lira karşılığında Kale Belediyespor'un isim hakkını satın aldı, BAL'a kavuştu. Teknik sorumlu Mehmet Ali Sevil'i dümene geçiren sarı-kırmızılılar, ilk hamlelerini yaptı Serinhisarspor'dan tecrübeli isimler kaleci Gökhan Ünlü ile stoper Fatih Yiğen'le anlaştı. Sevil, "10-12 transfer yapmak istiyoruz. İç transfer görüşmelerimiz sürüyor" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP

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