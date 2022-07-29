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Haberler Spor Menemenspor'un CEO'su Orhunbilge oldu

Menemenspor'un CEO'su Orhunbilge oldu

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Menemenspor FK'nın hisselerini devralan Ekmas Group, Barış Orhunbilge’yi Sportif Faaliyetler İcra Kurulu Başkanlığı'na (CEO) getirdi. Daha önce Altınordu'da aynı görevi üstlenen Orhunbilge, bu kez sarı-lacivertli kulübün başarısı için çalışacak.

29.07.2022, 17:46

Menemenspor’un CEO’su Orhunbilge oldu
CEO Barış Orhunbilge, bir taraftan yeni adıyla Menemen FK'nın kurumsal ve sportif yapılanmasında tek yetkili olacak, diğer yandan Ekmas Group'un sportif alandaki yatırımlarını yönetecek.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK MODEL OLACAK
Ekmas Group'un Menemen FK ile başladığı yatırım sürecine devam edeceğini belirten Orhunbilge, "Menemen FK ile spor dünyasına çok doğru bir hamle ile adım atıldı. Sadece İzmir'e değil tüm Türkiye'ye örnek bir model ile planlarımızı adım adım hayata geçireceğiz. Tamamen sinerji ve ortak akla dayalı, tüm kurumlarla barışık, Menemen halkı ile el ele veren bir yönetim anlayışı içerisinde olacağız" diye konuştu.

"SOSYAL BİR KİMLİĞİMİZ OLACAK"
Menemen FK'nın marka konumlandırmasına büyük önem verdiklerinin altını çizen Orhunbilge, "Menemen, güzel İzmir'imizin çok güzel bir ilçesi. Menemen FK ise Menemen'den çıkan ulusal bir marka olacak. Bu markayı doğru bir şekilde hedefe taşımak, takımın yarışmacı kimliğine, kurumlar ve toplum ile iç içe yaşayan, aileler, çocuklar ve herkes ile birlikte yürüyen sosyal bir kimlik ekleyeceğiz. Menemen FK, kısa zamanda Türk futbolunun en sempatik temsilcisi olacak" dedi.

TEKNİK KADRO AÇIKLANIYOR
Orhunbilge, ilk olarak Menemen FK'nın 2022-2023 sezonu planlamasının tamamlanacağını söyleyerek, "Önümüzdeki kısa süreye rağmen aksiyonumuzu doğru ve hızlı bir şekilde aldık. Teknik direktörümüzü 24 saat içerisinde açıklayacağız. Kadro yapılanmamızı önemli ölçüde tamamladık. Perşembe günü başlayan Afyon kampımızın ilk bir-iki gününde tam kadroya ulaşacağız. Eş zamanlı olarak idari yapılanmamızı da sonuçlandırarak iş takvimimizin ilk bölümünü geride bırakacağız" diye konuştu.

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