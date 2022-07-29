Muğla’da çifte imza

BAL'DA şampiyon olup 3. Lig'e dönmeyi hedefleyen Muğlaspor, çifte transfere imza attı. Yeşil-beyazlılar, Torosgücü'nden 27 yaşındaki sağ bek Kaan Aşnaz'ı kadrosuna dahil etti. Her iki ayağını da etkili bir şekilde kullanabilen Aşnaz, sağ-sol açık pozisyonlarında da görev alıyor. Futbola Manisaspor altyapısında başlayan Aşnaz, siyah-beyazlı ekiple profesyonel oldu.

Kariyerinde Manisa FK, Tuzlaspor, İskenderunspor ve Bergama Belediyespor gibi önemli ekiplerin formalarını terleten tecrübeli futbolcu, 1. Lig dahil olmak üzere 115 kez profesyonel maça çıktı ve 5 gol kaydetti. Muğlaspor, tecrübeli file bekçisi Ali Tokat'ın ardından kaleye bir takviye daha yaptı. Yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Çatalhüyük Çumra Belediyespor forması giyen 21 yaşındaki kaleci Hüseyin Ayan'ı kadrosuna dahil etti. 1.98 metrelik boyuyla dikkat çeken genç eldiven, Nazilli altyapısının ardından Sarayönü Belediyespor, Isparta 32 Spor formalarını terletti. ■ OSMAN AKÇA