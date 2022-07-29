Pınar KSK’de Ponitka sesleri

İZMİR'İN basketboldaki güçlü temsilcisi Pınar Karşıyaka transferde gaza bastı. Baskebol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda yine iddialı olmak için kadrosunu çok büyük oranda değiştiren Pınar Karşıyaka, eski yıldızı Mateusz Ponitka'yı yuvaya döndürmeye hazırlanıyor. Henüz yabancı kısa forvet ve uzun forvet takviyesi yapmayan Kaf-Kaf, 2019'dan beri Euroleague'de forma giydiği Zenit St. Petersburg'dan geçen sezon ayrılan 28 yaşındaki Polonyalı oyuncuyla pazarlıkta son aşamaya geldi. Karşıyaka'da 2016-2017 sezonunda oynayan Ponitka, büyük ihtimalle yuvaya dönecek.

KSK'DEN KOPAMADI

TÜRKİYE'DEKİ kariyerinden sonra da Karşıyaka'dan kopmayan Ponitka, geçen sezon Rusya- Ukrayna savaşı başladıktan sonra nisan ayında Zenit'ten ayrıldı. Ponitka, Süper Lig'de Kaf-Kaf'ın 9 Nisan'da Tofaş'la oynadığı maçı da takip etti. Yıldız, KSK'den sonra Gran Canalan Polonya- ria ve Kuban'da oynamıştı.

VIP KOMBİNELERE İLGİ

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi saha kenarı koltukları sezonluk 30'ar bin TL'den satan Pınar Karşıyaka, VIP ve platin kombine kartları da satışa sunmuştu. Yeşilkırmızılılarda VIP A, B, C tribün kombine biletleri 15 bin, platin kombineler ise 20 bin TL olarak satışa sunulurken, taraftarların yoğun ilgisi olduğu öğrenildi. Satışa çıkan tüm kartların sezon başlayana kadar tamamen tükenmesini bekleniyor.