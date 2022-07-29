Trabzonspor'da bir dönem oynadığı futbolla taraflı-tarafsız herkesin beğenisini toplayan İbrahima Yattara'nın yeni adresi Muğla oldu. 42 yaşındaki Gineli yıldız futbolcu, Muğla'nın Amatör Süper Lig ekiplerinden Ortaköyspor ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

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Geçen sezon Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor'da oynayarak 7 yıl sonra futbola geri dönen 42 yaşındaki Yattara, bu kez Muğla ekibi Ortaköyspor'un başarısı için ter dökecek. Yattara'nın transferini kulüp yöneticileri video paylaşımıyla taraftarlara duyurdu. Videoda bir konuşma yaparak taraftarlara seslenen tecrübeli kanat oyuncusu, "Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahima Yattara. Bekle Muğla. Ortaköyspor'a, futbola renk katmaya geliyoruz. Ortaköyspor'u izlemeye devam edin. Seviyorum sizi. İşte bu. Beklemede kal" ifadelerini kullandı. Geçen sezon amatör futbolcu lisansı çıkan Yattara, Türk vatandaşlığı da olduğu için İbrahim Üçüncü adıyla forma giymişti.

TARAFTAR SAYISINDA PATLAMA BEKLENİYOR

Ortaköyspor Kulüp Başkanı Hüseyin Uçar, Yattara ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını söyledi. "Tribünlerin dolacağına inanıyoruz" diyen Uçar, "Yattara sadece takıma ve lige değil tüm Muğla'ya renk katacak. Yattara'nın da katkılarıyla inşallah bu yıl şampiyon olacağız. Bu yıl özellikle iç sahada tribünlerimizin dolacağına inanıyoruz" diye konuştu. Ortaköyspor yönetimi, Yattara'nın yanı sıra birçok önemli transfer daha yaparak BAL Ligi'ne çıkmayı hedefliyor.

■ OSMAN AKÇA