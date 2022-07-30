Altınordu’da yüzler gülüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesinde keyifler yerinde. Çalışmalarına İzmir'deki İsmet Orhunbilge ve Metin Oktay Yerleşkesi'nde devam eden takımda futbolcular, yoğun antrenman trafiği arasında hafta içinde tekne turu yaparak yeni sezon öncesinde yorgunluk attı.



ÖZKAN İDMANI TAKİP ETTİ

Teknik heyet ve futbolcuların tam kadro olarak katıldığı turda, eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Sezona 'Süper Lig' parolasıyla başlayan İzmir ekibinde, tekne turunda şampiyonluk hedefi bir kez daha dile getirildi. Çalışmalarının bazı bölümlerini Altınordu Futbol Akademisi'nin (ALFA) yer aldığı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapan takımın çalışmasını Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yanı sıra Altınordu Futbol Akademisi İdari Direktörü Ahmet Furkan Can, ALFA Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu ve ALFA Antrenörleri izledi. Altınordulu futbolcular, ALFA idari ve teknik ekibine baklava ikramında bulundu.

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