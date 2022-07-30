Konya mucizesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 3-0'ın rövanşında Belarus ekibi BATE Barisov'u evinde 2-0 yenerek üst tura yükselen Konyaspor gündeme oturdu. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nı tıka basa dolduran taraftarlarıyla, rakibi önünde şov yapan Konyaspor, futbolu kadar centilmenliği ile de Avrupa'nın dikkatini çekti. Bate Barisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov, "Konya taraftarı bizi alkışladı. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Açıkçası sevindiğimi söyleyebilirim" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Teknik direktör İlhan Palut, "Taraftarımızın önünde iyi bir oyun sergiledik. Destekleri için teşekkür ediyorum. Artık Vaduz rakibimiz oldu. Onların analizine başlayacağız" dedi.

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