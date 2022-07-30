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Konya mucizesi

Konferans Ligi’nde Bate Barisov’u eleyerek 3. tura çıkan yeşil-beyazlılar, iyi oyunu ve centilmenliğiyle gündemde

30.7.2022

Konya mucizesi
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 3-0'ın rövanşında Belarus ekibi BATE Barisov'u evinde 2-0 yenerek üst tura yükselen Konyaspor gündeme oturdu. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nı tıka basa dolduran taraftarlarıyla, rakibi önünde şov yapan Konyaspor, futbolu kadar centilmenliği ile de Avrupa'nın dikkatini çekti. Bate Barisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov, "Konya taraftarı bizi alkışladı. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Açıkçası sevindiğimi söyleyebilirim" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Teknik direktör İlhan Palut, "Taraftarımızın önünde iyi bir oyun sergiledik. Destekleri için teşekkür ediyorum. Artık Vaduz rakibimiz oldu. Onların analizine başlayacağız" dedi.
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