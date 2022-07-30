Manisa’ya panzer

Spor Toto 1. Lig'de flaş transferleriyle dikkat çeken Manisa Futbol Kulübü, Alman orta saha oyuncusu Edgar Prib'le 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine başkan vekili Engin Anlı ve futbol şube sorumlusu Kürşat Ergun Aydın katıldı.



37 GOL ATTI, 47 ASİST YAPTI

İmza töreninde konuşan Edgar Prib, "Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Beni çok sıcak bir şekilde karşıladılar. Ben buraya başarılı olmaya geldim. Burada ailemle birlikte çok güzel günler yaşayacağımıza inanıyorum. Saha içinde ve saha dışında bu takım için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi. Futbola Greuther Fürth altyapısında başlayan 32 yaşındaki futbolcu, 2009-2010 sezonunda profesyonel kariyerine adım attı. Tecrübeli oyuncu, 2013-2014 sezonunda Almanya'nın köklü kulüplerinden Hannover 96'ya transfer oldu. 7 sezon Hannover 96 forması giyen Edgar Prib, 2021-2022 sezonunda Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf'a transfer oldu. Kariyerinde 373 karşılaşmaya çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, 37 gol ve 47 asistlik performans sergiledi.



'YARIŞMACI BİR TAKIM OLACAĞIZ'

Edgar Prib'in deneyimiyle takıma önemli katkı sağlayacağını vurgulayan futbol şube sorumlusu Kürşat Ergun Aydın, "Bizi çok mutlu eden bir transfer oldu. Hem saha içinde hem de saha dışında özellikle genç oyuncularımıza örnek olabilecek, takımın saha içindeki yükünü omuzlayabilecek, sorumluluktan kaçmayacak bir oyuncu. Hem tecrübesiyle hem de dinamizmiyle bize çok fazla katkı sağlayacaktır. Burada bizimle çok mutlu olduğunu bize hissettirdi. Bu sezon yarışmacı bir takım olacağız. İzleyenlere keyif veren bir takım olacağız. Bu sezon güzel bir sezon olacak ve Edgar'ın Manisalı futbolseverlere Alman ekolünü izlettireceğine şüphemiz yok" diye konuştu.



'DENEYİMLİ BİR İSİM'

Yeni transfer Edgar Prib'e Manisa FK formasıyla başarılar dileyen başkan vekili Engin Anlı, "Bu sezon transfer planlamamızı yaparken çok koşan, çok mücadele eden, deneyimli oyunculardan kurulu, dinamizm açısından ligin iyi takımlarından birini oluşturmak istedik. Bu doğrultuda da transferlerimizi sürdürüyoruz. Edgar Prib de bu anlamda takımımıza katkı sağlayacaktır. Yıllarca Bundesliga'da, Bundesliga 2'de forma giymiş çok deneyimli bir isim" ifadelerini kullandı.



■ CÜNEYT HASÇELİK

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