Milli golbolcü Berfin iddialı

Finlandiya'da düzenlenen Golbol Gençler Avrupa Şampiyonası'nda İsrailli rakibini yenerek altın madalya kazanan ve dünya şampiyonluğu için hazırlıklarını sürdüren Denizlili Berfin Altan, gözünü şimdiden 2024 Paris Olimpiyatları'na dikti. Denizli'de yaşayan Berfin Altan, 12 yaşında beden eğitimi hocasının önerisi üzerine başladığı golbol sporunu başarıyla sürdürüyor. Doğuştan görme problemi olduğu için normal okullarda eğitimine devam edemeyen Altan, 7 yıldır golbol branşında dereceler elde ediyor. Kimsenin kendisinden böyle bir başarı elde edeceğini tahmin edemediğini anlatan Altan'ın hedefi 2024 Paris Olimpiyatları. 2021 Avrupa 2.'liği, 2022'de U-19 Avrupa şampiyonluğu bulunan Pamukkale Belediye Spor Kulübü sporcusu Berfin, "Önümüzde 2022 Aralık ayında Portekiz'de düzenlenecek olan dünya şampiyonluğu var. Hedefimiz orada kupa almak. Bunun da yanında 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almak istiyorum" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP

DİĞER