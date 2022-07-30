Nazillispor’a yıldız golcü

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Naz-Naz, son olarak geçtiğimiz sezon Şanlıurfaspor forması giyen 1.90'lık golcü oyuncu Hüseyin Çolak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı, sezon öncesi hücum hattına da önemli bir takviye yaptı. Futbola Dardanelspor'da başlayan 32 yaşındaki forvet, daha sonra Tarsus İY, Menemen, Ümraniye, Adanaspor ve son olarak da geçen sezon Şanlıurfa takımlarının formalarını giydi. 1. Lig'de 45 maçta 4 golü bulunan Hüseyin, 2. Lig'de 200 maçta 27, 3. Lig'de 17 maçta 7, kupada 14 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.



'ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde kulüp başkan vekili Erkan Abbasoğlu'nun katıldığı imza töreninde konuşan Hüseyin, "Çok güzel ve geçmişi ile adından her zaman söz ettiren bir kulübe geldiğimi çok iyi biliyorum. Forma için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Şampiyonluk için burdayım" dedi. Abbasoğlu ise, "Hüseyin'le anlaşma sağladık. Transferin hem futbolcumuza hem de camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.



■ RAMAZAN AYDEMİR

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