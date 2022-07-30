Süper gece

Türkiye profesyonel liglerinde 2021-2022 sezonunun en iyileri bugün İstanbul'da Turkcell Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor, sezon öncesi en anlamlı kupayı kazanmak için kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Dev randevuyu ATV canlı olarak ekranlara getirecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da, Trabzon üçüncü, Sivas ilk kez mücadele edecek. Süper Kupa'yı G.Saray şimdiye kadar 6 kez kazanırken, sarı-kırmızılılar zirvede yer alıyor.



REKOR G.SARAY'DA

Fenerbahçe 3, Trabzon ve Beşiktaş ise ikişer kez Süper Kupa'yı müzesine götürürken Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez mutlu sona ulaştı. Trabzonspor, 2010 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u 3-0, 2021 yılında da yine aynı statta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Süper Kupa 2006'da ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım olmuştu.



TRABZON'DA İKİ EKSİK

Karadeniz ekibinde, bugünkü kupa maçı öncesi Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Şampiyon tamamladığı geçen sezon son karşılaşmasını 22 Mayıs'ta İstanbul'da Başakşehir ile oynayan bordo-mavililer, 68 gün aradan sonra bir resmi maça yine İstanbul'da çıkacak. Trabzonspor taraftarları, karşılaşma öncesi kendilerine ayrılan tribün biletlerinin büyük bölümünü de tüketti.



SİVASSPOR'UN YENİ GOLCÜSÜ KAROL KADRODA

Sivasspor, Trabzonspor maçına tüm takviyelerini yetiştiremezken yönetim, yeni golcü Karol Angielski'nin lisansını çıkardı. Polonya'nın Radomiak ekibinden kırmızı- beyazlı ekibe katılan 26 yaşındaki golcünün, teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından on birde görevlendirilmesi bekleniyor. Sivasspor'da Karol'un yanı sıra yeni transferlerden Robin Yalçın, Murat Paluli'nin de kulübede yer alacağı öğrenildi.

ABDULLAH AVCI'NIN İMHA PLANI HAZIR

Trabzon Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Kupa maçında 11'i ve oyun stratejisini belirledi. "Sezona kupayla başlayıp, şampiyona yakışanı yapmalıyız" diyen Fırtına'nın hocası, topa sahip olarak öğrencilerinden oyunu domine etmelerini istiyor. Ana hücum planını kanatlar üzerinden yapan Avcı, Trezeguet-Visca ikilisine çok güveniyor. Bekleri de sık sık atağa çıkartarak Cornelius'u daha fazla topla buluşturmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcı, orta sahada organizasyon görevini ise Hamsik'e verdi.

RIZA ÇALIMBAY OLDUKÇA İDDİALI

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kritik Süper Kupa maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çalımbay, "Moralli iki takımın hak ederek geldiği yerde, güzel bir final maçı olacak. Bu da bütün oyuncular ve kulüp için, herkes için bir prestij maçı. Tek maç oynayacağız ve tek hedef kazanmak. Önemli olan maça konsantre olmak. Her şeyin üst düzeyde olması gerekiyor. Tek amacımız kazanmak, başka bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.