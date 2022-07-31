Balıkesir BŞB’li yağlı güreşçiler zirve yaptı

BALIKESİR Büyükşehir Belediyespor'un pehlivanları başarıdan başarıya koşuyor. İzmit ilinin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen 16. Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Balıkesir BŞB'li güreşçi başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren 3. oldu. Ertuğrul Dağdeviren, Kırkpınar'da da üçüncülüğü elde etmişti. Öte yandan 5. Türk Dünyası Atasporları Bursa Keles Kocayayla Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Balıkesir BŞB'li sporcu Suat Süren, büyük orta boyda ikinci, Ertuğrul Dağdeviren başpehlivanlık boyunda birinci oldu. Karamürsel Yağlı Güreşleri'nde ise Balıkesir BŞB'nin sporcularından Necip Bülbül ayak boyunda 1., Yusufcan Akdaş deste küçük boyda 1., Aykut Işık da başaltı boyunda 3. oldu. ■ SERVET SARUN

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