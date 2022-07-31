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Filenin Efeleri finale yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası’nda yarı finalde Güney Kore’ye set vermedi ve finalde Küba’nın rakibi oldu

31.7.2022

Filenin Efeleri finale yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda fırtına gibi esiyor. Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda çeyrek finalde Katar'ı 3-1 mağlup edip yarı finale yükselen Filenin Efeleri, yarı finalde de ev sahibi Güney Kore'ye set vermedi, salondan 3-0'lık zaferle ayrılan ay-yıldızlı ekibimiz, finale yükseldi.

KÜBA SINAVI 09.30'DA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarı final karşılaşmasında Güney Kore karşısında setleri 26-24, 25-21 ve 25-22 kazanıp salondan 3-0'lık zaferle ayrıldı. Başantrenör Nedim Özbey yönetiminde başarılı sonuçlara imza atan Filenin Efeleri, finalde bugün TSİ 09.30'da Küba ile karşılaşacak. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.

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