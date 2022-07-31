Menemen’de imza şov

2. Lig'e düştükten sonra yarışmacı haklarını geçen hafta Altay'ın eski başkanı da olan Özgür Ekmekçioğlu'nun şirketinin devraldığı Menemen Futbol Kulübü, transfere hızlı başladı. Sarı-lacivertli ekip, kalede Bayburt Özel İdare'den Zülküf Özer ve 1954 Kelkit Bld'den Ceyhun Demircan, savunmada Sarıyer'den Oğuzhan, Yeşilyurt Bld'den Ulaş Girgin, Karaköprü Belediyespor'dan Kaan Topçu, orta sahada Afjet Afyonspor'dan Ferhat Çulçuoğlu, Turgutluspor'dan Emre Keskin, Ankaraspor'dan Kadir Yazıcı, Bodrumspor'dan Seçkin Getbay, Isparta 32 Spor'dan Atalay Gürel, forvette Uşakspor'dan Noyan Öz ve Derince Belediyespor'dan Enes Yılmaz ile sözleşme imzaladı. Noyan Öz, Zülküf Özer, Ceyhun Demircan, Seçkin Getbay ile 1 yıllık, Atalay Gürel ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık, diğer tüm oyuncular ile 2'şer yıllık mukavele yapıldı. Erokspor'da kiralık oynayan Abdülkadir Öksüz de Menemen'e dönerken, Göztepe'den sağbek Fırat Arslan ve orta saha Kaan Özder de sarı-lacivertli renklere bağlandı. Tüm oyuncular 18 Ağustos'a kadar sürecek olan Afyon kampına katıldı.

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