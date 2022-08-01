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Haberler Spor Bergama’da büyük belirsizlik sürüyor

Bergama’da büyük belirsizlik sürüyor

1.8.2022

Bergama’da büyük belirsizlik sürüyor
3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor'da büyük bir belirsizlik yaşanıyor. İzmir ekibinde 7 Haziran'da yapılan olağanüstü genel kurulda kulüp başkanlığına Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Ferah getirilirken, şirketleşme gündeme gelmişti. O tarihten bu yana hiç bir açıklama yapılmazken, 4 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi takım kadrosu da oluşturulmadı. Yeni sezon çalışmalarına başlamayan kırmızı-lacivertlilerde ağızları bıçak azmıyor. Bir süredir Altay'ın eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu tarafından alınacağı konuşulan Bergama Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosunu hızlı bir şekilde oluşturmak zorunda kalacak. Kırmızı-lacivertli renkleri korunacak külübün 10 milyon TL borcu ile birlikte Ekmekçioğlu'na devredilmesi bekleniyor.
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