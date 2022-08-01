Göztepe Enis’in peşinde

Spor Toto Süper Lig'den küme düştükten sonra yeni yönetimi ile Birinci Lig'de fark yaratmak isteyen Göztepe, golcü harekatına başladı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan için yeni bir hamle yaparak oyuncuyu kiralık olarak resmen istedi. Bordo-mavili ekibin bir süre önce Göztepeli kaleci İrfan Can'a talip olmasıyla, Göz-Göz yönetimi Enis'i takas olarak kiralamak istemişti. Rasmus Ankersen ve ekibi Enis için yeni hamlede bulunarak özel bir teklif götürdü. Trabzonspor yönetiminin de yeni sezonda kadroda değerlendirmeyi düşünmediği 20 yaşındaki golcü oyuncuya kiralık olarak transfer vizesi verdiği de öğrenildi.



SON KARARI FUTBOLCU VERECEK

Genç yıldız adayı Enis Destan'a İzmir ekibi Göztepe'nin yanı sıra Polonya temsilcisi Warta Poznan'ın da talip olduğu ve transferin önümüzdeki günlerde netleşebileceği öğrenildi. Karadeniz yönetiminin kararı bıraktığı Enis Destan'ın kariyerine hangi ekipte yön vereceği merakla bekleniyor.



ALTINORDU'DA VİTRİNE ÇIKTI

Altınordu'nun öz kaynaklarından yetişen Enis Destan, kırmızı- lacivertli ekibin Türk futboluna en son kazandırdığı futbolcu olarak dikkat çekiyor. Enis, İzmir ekibinde farklı yaş kategorilerinde forma giydikten sonra A Takım'a yükselirken, Altınordu ile 47 maça çıkıp 16 gol kaydetti. Geçen sezon ara transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olurken bordo-mavili ekipte ise hiç görev almadı.

20 yaşındaki genç yıldız kariyerinde 67 maçta forma giyerken fileleri toplam 22 kez sarsmayı başardı. Enis Destan, bu maçlarda 4 gol pası verirken, toplamda 4 bin 195 dakika sahada kalmayı başardı.



■ BURAK HAKERLER