Menemen’de rota Kartal

Ekmas Group şirketine devredildikten sonra 15 transfere birden imza attırarak dikkat çeken Menemen FK'nın gözü Beşiktaş'ta. Sarı-lacivertliler, yeni yönetimi ve yapılanmasıyla direkt 1. Lig'e çıkmayı hedeflerken, geçen sezon Beşiktaş'tan kiraladıkları Abdullah Aydın'ı yeniden renklerine bağlamak için harekete geçti. Menemen FK'da teknik direktör olarak görev alması beklenen Özden Töraydın'ın geçen sezon sarı-lacivertli formayla harikalar yaratan on numaranın yeniden kiralanması için yönetime rapor verdiği öğrenildi.



TAKVİYELER SÜRECEK

Yeni kulüp başkanı Bahri Ekmekçioğlu'nun Beşiktaş yönetimine 21 yaşındaki genç oyuncunun bir sezon daha kiralanması yönünde girişimde bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in bu konuda son sözü söyleceği ve Abdullah'ın kadroda şans bulamaması halinde tercihinin Menemen FK olabileceği öğrenildi. Yeni teknik direktörünü belirlemek için tam gaz çalışmalarını sürdüren İzmir ekibinin kaleci, stoper, orta saha ve santrfor takviyeleri gerçekleştirileceği vurgulandı. Yönetimin bu hafta içinde yeni teknik direktörünü de açıklaması bekleniyor.



Geçen sezon 30 lig maçında forma giyerek istikrarlı bir görüntü çizen Abdullah Aydın, fileleri sadece 1 kez havalandırırken, 10 golün de asistini gerçekleştirdi.



FRANSA DOĞUMLU

Fransa'da dünyaya gelen Abdullah Aydın, futbola da burada başladı. 21 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibi Concarneau altyapısında yetişirken 2020 yılında yaz transfer döneminde Beşiktaş'a imza attı. İlk yılında İzmir ekibi Altay, ikinci sezonunda da yine İzmir'de Menemenspor forması giyen Abdullah için sarı-lacivertli ekip yeniden devrede.



■ BURAK HAKERLER

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