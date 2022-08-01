Petkimspor Tai Webster ile güçlendi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Yeni Zelandalı oyun kurucu Tai Webster'la anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada "Ailemize hoş geldin Tai Webster. Geçtiğimiz sezon Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas formasıyla Euroleague'de mücadele eden Webster, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" denildi. 27 yaşındaki oyuncu Türkiye'de daha önce Galatasaray'da forma giymişti.



EUROLUAGUE'DE FORMA GİYDİ

Auckland Pirates, New Zealand Breakers, Waikato Pistons, Skyliners Frankfurt ve son olarak Litvanya'da Zalgiris Kaunas'ta görev yapan Yeni Zelandalı guard Tai Webster, 2018-2020'de Galatasaray forması giymişti. 1995 doğumlu, 1.93 metre boyundaki Webster, geçen sezon Zalgiris Kaunas ile başarılı bir sezon geçirdi, Litvanya Ligi'nde 25 maça çıktı, 17.6 dakika ortalamayla sahada kaldı, 7.8 sayı, 1.5 ribaund, 2.7 asist ortalamaları yakaladı. Webster, Euroleague'de ise 21 maça çıktı, 13.0 dakika ortalama parkede kaldı, 4.0 sayı, 0.9 ribaund, 1.6 asist ortalamaları tutturdu. Öte yandan 3 Ege temsilcisi aynı organizasyonda boy gösterecek. Sezon öncesi Aliağa Petkimspor, Yukatel Merkezefendi Belediye Denizli Basket ve ligin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bursa'da 21-24 Eylül tarihleri arasındaki düzenlenecek Frutti Extra Cup'a katılacak.

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