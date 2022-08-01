Yeni rota Avrupa

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile bir kupa daha kazandı. Süper Kupa finalinde Sivasspor ile karşılaşan son Süper Lig şampiyonu bordo-mavililer, rakibini 4-0 mağlup etti ve üçüncü kez Süper Kupa'nın sahibi oldu. Tarihe geçen finalde Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2.5 yılda 3 kupa kazanmayı başardı. Avcı, 2021'de Süper Kupa, 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunun ardından 2022'de de Süper Kupa'yı kazanıp takımın başında üçüncü kez bu sevinci yaşadı.



KURA ÇEKİMİ YARIN YAPILACAK

Avcı, yeni rotalarının Devler ligi olduğunu açıkladı. Trabzon, Devler Ligi'nde gruplara kalabilmek için Play-Off oynayacak. F.Bahçe'nin, Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından tek temsilcimiz olan bordo-mavililerin bu turdaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Kopenhag ile Kızılyıldız - Pyunik, Sheriff - Viktoria Plzen, Ludogorets - Dinamo Zagreb eşleşmelerinin galiplerinden biri olacak. Trabzonspor'un rakibini belirleyecek kura çekimi, yarın 13.00'de yapılacak.





YEREL BASINDA COŞKU

Trabzon yerel basını, Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor'a övgü yağdırdı. Karadeniz'de Son nokta gazetesi ön ve arka sayfasının tamamında, "Süper Adamlar Gururla Sunar", başlığına yer verdi. Günebakış gazetesi ön ve arka sayfasının tamamında takımın kupalı sevinç fotoğrafını paylaşarak, "Kupaların Süper Efendisi Trabzon" derken, Taka Gazetesi "Kupaların Efendisi" başlığına yer verdi. Kuzey Ekspres Gazetesi "Kupa Avcısı Trabzonspor" ifadesini kullanırken, Karadeniz Gazetesi ise ilk sayfasında takımın kupalı sevinç fotoğrafı ile "Dört dörtlük süper şampiyon" başlığını attı.