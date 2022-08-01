Yeni sol bek Premier Lig’den

Yeni sezon hazırıklarına devam eden Beşiktaş, takımdan ayrılan sol bek oyuncu Rıdvan Yılmaz'ın yerini doldurmak için sol bek transfer çalışmasında sona geldi. Siyahbeyazlılar, sol bek transferini Premier Lig'den yaptı. Beşiktaş, West Ham United ile Arthur Masuaku'nun kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Kongolu oyuncu 1 yıl kiralık olarak siyah-beyazlıların formasını giyecek. 28 yaşındaki futbolcunun oyun performansı ve yeteneği dikkat çekerken, sakatlık geçmişi ise korkutuyor. Deneyimli oyuncu kariyeri boyunca toplam 323 gün sakatlığı nedeniyle oynamadı.



24 MAÇTA 1 GOL ATABİLDİ

Premier Lig ekibi ile tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada görev alan Arthur Masuaku, 1 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 1 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. 28 yaşındaki sol bek, 1 maçta ise sarı kart gördü. 11 kez Demokrotik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın formasını giyen Masuka, 2016 yılının Ağustos ayında, Olympiakos'tan West Ham United'a 7.1 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

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