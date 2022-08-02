Denizlispor’un derdi borçlar

Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, düzenlediği basın toplantısında 150 milyon TL'si 19 futbolcuya olmak üzere kulübün 200 milyon TL borcu olduğunu açıkladı. Başkan Uz, şirketleşmek için ilk önce futbolculara borçların bitirilmesi gerektiğini ve bunun için çalışma yaptıklarını söyledi. Uz, "Kulübü ayakta tutmaya çalışıyoruz. Alacaklı futbolcularımıza gelin paranızın yüzde 50'sini ödeyelim dedim ama kabul etmiyorlar. Bizim alacaklı futbolcularla anlaşmamız için illaki küme mi düşmemiz gerekiyor. Eğer kulübün borcunu kapatabilirsek işadamları ve belediye başkanlarını da işin içine alıp kapanan yolları açacağız" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN UZ'DAN ALTYAPI SÖZÜ

Altyapının fabrikaları olduğuna dikkat çeken Başkan Uz, geçen sezon fazla ilgilenemedikleri altyapıya ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı. Her sezon birkaç futbolcu A takıma çıkarmayı hedeflediklerini belirten Başkan Uz, " Bu sezon Denizlispor altyapısında oynayan gençlerin Denizlispor'da oynadıklarını hissedecekler. Gençlerimizin ailelerine şahsım ve yönetim olarak söz veriyorum" şeklinde konuştu.

AİSSATİ VE LOPES BİZİM İÇİN YOK

DENİZLİSPOR Başkanı Mehmet Uz, geçen sezonun son haftasında geri dönmeyeceğini bildirip takımdan ayrılan İsmail Aissati'nin 2 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen fazla ücret istediği için anlaşma noktasına bir türlü gelmediğini ifade etti. Uz, "İmza attıramıyoruz. 'Gel anlaşalım diyoruz' yanaşmıyor. 2 yıllık sözleşmesi var ama takımdan ayrı çalışıyor. 'Git diyoruz' gitmiyor da. Derdi ne bizle anlayamadık. Anlam veremiyorum. Kimse kusura bakmasın. Denizlispor egoların tatmin edileceği yer değil" diye konuştu. Uz, Lopes'in de bütün teklifleri geri çevirdiğini açıkladı. ■ SEBAHATTİN ALP