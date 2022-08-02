Trabzonspor saldırıyor

Yeni sezonun ilk resmi maçında Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Trabzonspor'da gündem sağ stoper ve forvet transferi. Sağ stoper için birçok isimle görüşmelerini sürdüren Trabzonspor'un listesindeki isimlerden biri de MLS Ligi takımlarından Los Angeles'ta forma giyen 28 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Jesus Murillo'ydu. Uzun zamandır oyuncuyla görüşen Karadeniz ekibi, transferde mutlu sona yaklaştı. Los Angeles ile 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Jesus Murillo, Trabzonspor'un Instagram hesabını takibe aldı. Yıldız futbolcunun bu hamlesi bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı. Djaniny ile yeni sözleşme konusunda anlaşan Trabzonspor, Chelsea'nin yıldız oyuncusu Batshuayi ile görüşüyor.

BOZOK YENİDEN GÜNDEMDE

Oyuncuyu bonservisiyle çıkarmak isteyen Chelsea'nin talepleri Trabzonspor'u zorluyor. Bordo- mavililer ise B planı olarak ise Umut Bozok'u düşünüyor. Lorient'e teklif yapan Fırtına, yeniden Umut defterini açtı. Oyuncunun menajeriyle yaşanan sorun nedeniyle transfer durma noktasına gelmişti. Trabzonspor yeniden Umut için anlaşma zemini arayacak.