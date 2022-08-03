Fener’den Dembele bombası

YENİ sezon öncesi kadrosuna son takviyeyi Makedon sol bek Ezgjan Alioski ile yapan Fenerbahçe'de Moussa Dembele için görüşmeler başladı. Sarı-lacivertliler, Ligue 1 ekibi Lyon ile olan sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Fransız golcü Moussa Dembele için görüşmelere başladı. Yıldız oyuncunun transferi için görüşmeleri Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki yönetiyor. Lyon, 26 yaşındaki yıldızı için 12 milyon Euro bonservis ücreti istiyor. Fenerbahçe'nin ise Dembele için teklifinin 8-9 milyon Euro bandında olduğu belirtiliyor. İki kulüp arasında pazarlık devam ediyor.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Dembele, geçtiğimiz sezon da Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak golcünün transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilmisti.

A.MADRİD'DE DE OYNADI

FUTBOLCU 2016'da Fulham'dan bedelsiz olarak İskoç ekibi Celtic'e transfer oldu. 2018-19 sezonun başında 22 milyon Euro karşılığında Fransız ekibi Lyon'a transfer olan yıldız oyuncu, 2020- 21 sezonun ikinci yarısını Atletico Madrid'de kiralık olarak geçirdi.

FORVETE 3 ADAY DAHA VAR

YÖNETİM, uzun süredir eksikliği hissedilen golcü konusunu çözmeyi hedeflerken, forvet listesinde Dembele'nin dışında 3 aday daha olduğu öğrenildi. RB Leipzig'den Alexander Sörloth, Al-Arabi'den Aaron Boupendza ve M'Gladbach'tan Plea ön plana çıkan isimler. Önceliğin Sörloth'ta ve masaya oturulan Plea'da olduğu belirtiliyor. Leipzig'in Sörloth için bonservis olarak 10 milyon Euro beklentisi var. Yönetim rakamı aşağı çekip, transferi bitirmek istiyor