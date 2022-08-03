Galatasaray’dan Larsson sürprizi

Joao Pedro'yu Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, forvet arkasında oynayabilecek 9.5 numara arıyor. Bu kapsamda çalışmlarını yürüten sarı-kırmızılıların listesine sürpriz bir isim girdi. Efsane İsveçli forvet oyuncusu Henrik Larsson'un oğlu Jordan Larsson Cim-Bom'un gündemine geldi. Galatasaray, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle FIFA'nın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak Rus ekibi S.Moskova ile sözleşmesini tek taraflı fesheden 25 yaşındaki golcü oyuncu ile bir görüşme yaptı.

DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Toplantının olumlu geçtiği belirtilirken, sarı-kırmızılıların bu transferde çekincesi bulunuyor. Aslan, Rus takımlarıyla sözleşmelerini fesheden Bottheim ve Normann için de görüşmelerde bulunmuş ancak ortaya çıkan tazminat krizi nedeniyle vazgeçmişti. İstanbul ekibinin Larsson konusunda ne yol izleyeceği ise merak konusu. Jordan Larsson altyapı kariyerinde FC Barcelona'da top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine Högaborg'da start veren Larsson'u daha sonra Helsingborg, NEC Nijmegen, Norrköping, Spartak Moskova ve AIK'te forma giydi. İsveç A Milli Takımı'nda 7 maçta 1 gol kaydeden Larsson'un piyasa değeri ise 8 milyon Euro.

MİDTSJÖ İMZAYI ATTI

GALATASARAY'DA transfer harekatı da sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Norveçli orta saha oyuncusu için kulübü AZ Alkmaar'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Oyuncunun kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalanırken, 27 yaşındaki orta saha yıllık 975 bin Euro kazanacak. Kendisini 2025 yılına kadar sarı-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeye imza atan 28 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray etkileyici bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum. Gelmeden önce Omar ile Galatasaray hakkında konuştum ve bana pozitif bilgiler verdi. Şampiyonluk kazanmaya geldim. Taraftar ve takım için sahada her şeyimi yüksek seviyede vereceğim" ifadelerini kullandı.