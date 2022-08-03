Lige tutunacağız

Ege'nin köklü ekibi Bodrumspor, tarihinde ilk kez 1. Lig'de boy göstermeye hazırlanırken Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, sezon öncesi önemli açıklamalar yaptı. 11 yıldır başkanlık koltuğunda oturan ve takımı Süper Amatör Küme'den 1. Lig'e kadar taşıyan Karakaya, öncelikli amaçlarının lige tutunmak olduğunu ifade etti. Dış transferde Göztepe'den Adis Jahovic ve Sırp Dekan Drazic gibi kadrosuna toplam 10 önemli takviye gerçekleştiren yeşil-beyazlılar iddialı konuma gelirken, "Kalıcılık" düşüncesiyle yola çıkacak.

SÜPER LİG'İ ZORLARIZ

Süper Lig'e fiziki olarak hazır olmadıklarının altını çizen Başkan Karakaya, "Birçok spor adamı bu konumda hedefi Süper Lig, sonrasında da Avrupa olarak gösterir. Gönül tabii bunu istiyor. Ancak Süper Lig'e çıkıldığında buraya butik bir stat lazım. Devlet büyüklerimizin bu konuda bizi kırmayacağını düşünüyoruz. Hedef kalıcı olmak. Ama fırsat gelirse de Süper Lig'i zorlarız. Altınordu 'Ben çıkmam' diyor, ama biz çıkarız" dedi. Son iki yıldır altyapıya da büyük önem verdiklerini belirten Karakaya, Altınordu modelini benimsediklerini ve Türkiye'de parmakla gösterilecek aşamaya geleceklerini de sözlerine ekledi. ■ BURAK HAKERLER