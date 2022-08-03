Menemen’den atılım

Ekmas Sportif Faaliyetler'in ilk yatırımı olan Menemen FK dün basın mensuplarına tanıtıldı. Yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan kulübün projeleri ve marka konumlandırılmasına ilişkin bilgilerin verildiği Swiss Otel'de gerçekleşen toplantıya Ekmas Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile birlikte Ekmas Sportif Faaliyetler CEO'su Barış Orhunbilge ve Menemen FK Başkanı Bahri Ekmekçioğlu ev sahipliği yaptı. Menemen FK'nın "İzmir'in Kuzey Yıldızı" olarak lanse edildiği tanıtımda konuşan Özgür Ekmekçioğlu yetiştirici bir kulüp olmak istediklerini vurgularken alt yapının önemine dikkat çekti.

'ÖNCELİKLE TARLA LAZIM'

Özgür Ekmekçioğlu, "Yarım kalan tesislerimizi 1 sene içerisinde bitirip altyapımız için de alan yaratarak yetiştirici yönümüzü ortaya çıkarmak istiyoruz. Bir şeyler ekebilmek için öncelikle tarla lazım" dedi. Hedefleri ile ilgili de konuşan Ekmekçioğlu, "1. Lig'e en kısa sürede çıkmak istiyoruz. Altay'dayken Süper Lig hedefini 7 sene olarak belirlemiştik ama 5 yılda gerçekleştirdik" derken Menemenli taraftarlardan şu ana dek hep pozitif tepki aldıklarını ifade eden Özgür Ekmekçioğlu, "Hayallerimizi anlattıkça ve insanlar yapabileceklerimizi gördükçe daha da fazla destek vereceklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

SADECE FUTBOL DEĞİL

Menemen FK'nın değerleri ile Menemen'de gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerinin de yer alacağı atılım programının Menemen FK ile sınırlı kalmayacağı da belirtildi. Hedeflerin arasında Kadın voleybol- futbol takımı, Team Ekmas adı altında pentatlon, okçuluk, cimnastik vs. olimpiyat sporcularını toplamak gibi projeler olduğunun altı çizildi.

İZMİR'İN KUZEY YILDIZI

MENEMEN FK'nin "İzmir'in Kuzey Yıldızı" olarak lanse edilmesiyle ilgili açılımda bulunan Ekmas Sportif Faaliyetler CEO'su Barış Orhunbilge Kuzey Yıldızı'nın diğer gök cisimleri gibi yer değiştirmediğini ve yüzyıllar boyunca yön bulmanın yol göstericisi olduğunu vurguladı. Orhunbilge, "İşimiz, beyaz çizgilerin içinde değil. Futbol tabi ki var ama bizim hedefimiz Türk sporunda, toplumla iç içe yaşayan, sosyal projeler sayesinde İzmir'e olan borcunu ödeyen farklı bir noktaya konumlanmak ve hep orada kalmak. Bu nedenle marka sloganımızı Kuzey Yıldızı olarak belirledik" dedi. Orhunbilge yakında şirket olarak bünyelerine 3. Lig'de mücadele eden İzmir'den bir futbol kulübünün daha katılacağını ifade ederken bu kulübün Bergama Belediyespor olduğu biliniyor.

■ BERKE ÖZBAY